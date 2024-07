Nuovo show degli ecovandali | bloccato per oltre 2 ore l’aeroporto di Francoforte 140 voli cancellati

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ancora una sceneggiata dagli attivisti di Ultima Generazione. Questo volta gli eco-vandali hanno preso di miradi. Per circa due ore hanno, invadendo le piste, unoscali aerei più importanti d’Europa. Moltiintercontinentali sono stati dirottati su altri scali,140. Il blitz dei militanti green a caccia di riflettori ha causato disagi per migliaia di viaggiatori. Nei giorni scorsi Letzte Generation (Ultima Generazione) ha dato vita ad azioni simili mandando in caos il traffico aereo., gli eco-vandali bloccanoper due ore “Sei manifestanti hanno usato piccole pinze per aprire varchi nelle recinzioni e sono arrivati a piedi, in bicicletta e con lo skateboard in vari punti intorno alle piste di decollo e di atterraggio”, si legge in un comunicato stampa del gruppo.