Nuova Lancia Delta 2028 | come sarà per Autobild? VIDEO

(Di giovedì 25 luglio 2024)il terzo modello del rilancio del brand e forse il più atteso. Parliamo della, media di segmento C del marchio italiano, attesa per il. Probabilmente qualche dettaglio dell’auto si arriverà a vedere già entro la fine del 2027. L’auto permetterà al marchio di riaffermarsi in un segmento che è stato proprio per un lungo periodo di tempo con la prima generazione della. Un’auto che tra gli anni ’80 e ’90 era temuta dalle avversarie e rispettatauna tra le medie più prestigiose. L’auto era ai vertici anche nel motorsport. Oggi ancora sappiamo poco sul nuovo modello anche se trapelano voci che la vettura possa essere solo elettrica con diversi tagli di batterie e versioni anteriori o integrali. proponiamo in questo articolo il render ipotizzato dal noto sito di informazione turistica tedesco Auto Bild.