Nei toni apocalittici per l’assenza di Sinner a Parigi si vede tutta la desolazione dell’Italia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Abbiamo un disperato bisogno di eroi, soprattutto in tempi foschi come quelli che l’Italia sta vivendo da qualche stagione. Personaggi che ci sottraggano ai turbamenti quotidiani, all’incertezza del giorno dopo, al timore che possa andare sempre peggio. La crisi devastante del calcio – dove, nonostante la botta dell’europeo, non s’intrauna luce, anche flebile -, il passo indietro del basket che salterà l’Olimpiade di, il ciclismo sempre più lontano con le sue ombre legate al doping e la non facile connessione con i campioni dell’atletica hanno declinato in Jannikla figura dell’Eroe. Il simbolo. La speranza. L’Uomo Forte di cui ha sempre bisogno questo straordinario, splendido e disgraziato paese per sentirsi vivo.salterà i Giochi diper una tonsillite. Un male di bambini, quella “cosa” che ci costringeva nell’infanzia a restare a casa.