Monaco non è tenero con Sinner | Non butta il cuore oltre l’ostacolo Errore di valutazione sulle Olimpiadi

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il forfait di Jannikalledi Parigi 2024 è stato il tema al centro dell’ultima puntata di Tennis Mania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport. Guido, telecronista di Eurosport, si è soffermato sulla vicenda: “Tutti noi siamo molto dispiaciuti. La gestione dell’atletaè molto prudente. A oggi il teame il giocatore, se devono scegliere tra la salute assoluta e il non rischiare niente scelgono la seconda via: la Coppa Davis e lesono discretamente meno importanti degli altri tornei o nell’arrivare al meglio in uno Slam”. L’esperto di tennis ha proseguito: “Lui nonil, non gioca da mezzo infortunato o mezzo malato in determinati eventi, o li gioca solo se non rischia di inficiare appuntamenti che ritiene più importanti.