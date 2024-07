Loredana Lecciso sui figli | L’unico vero rimpianto che sento

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 25 luglio 2024)si è raccontata in una lunga intervista. Con Al Bano ha vissuto 25 anni di amore intenso, a tratti complicati come per tutte le coppie del resto. Ma qui c’è in gioco qualcos’altro. L’esposizione mediatica ha inevitabilmente influenzato il ritratto di una coppia che è spesso stata criticata per via della evidente differenza d’età e tali critiche, com’è ovvio, hanno avuto anche ripercussioni sull’equilibrio famigliare, specialmente sulla percezione dei. Ed è a loro che ha dedicato un pensiero in particolare, parlando del suo “unico”.per iL’ultimo numero del settimanale Oggi ha dedicato la sua copertina a, che si è lasciata andare a un racconto intimo e personale nella relativa intervista. Un’occasione per parlare di sé, dell’amore con Al Bano e dell’unità famigliare che talvolta ha subito degli scossoni.