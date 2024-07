Leucemia | svelato il meccanismo responsabile della malattia

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 25 luglio 2024) A seguito di nuovi studi condotti sulmolecolarenei pazienti pediatrici, sono in arrivo importanti cambiamenti Uno studio internazionale di punta, con a capo l’Italia e in particolare l’Università Sapienza di Roma, ha portato alla scoperta di un nuovomolecolare che sta alla base di una delle forme dipiù comuni tra i bambini. Questa ricerca rappresenta un passo avanti significativo nella comprensionee apre la strada a nuove possibilità terapeutiche. Nuovi studi sullapediatrica-Ansa-Notizie.comLalinfoblastica acuta (LLA) è un tipo di tumore del sangue aggressivo che colpisce principalmente i linfociti T, bloccandoli in uno stato immaturo. Questa condizione rappresenta circa il 60% delle leucemie acute nei bambini.