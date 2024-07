Leader dentro e fuori dal campo Atalanta De Roon è tornato al top

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’ha ritrovato la sua bandiera, in queste prime due settimane di lavoro estivo: Marten De. L’olandese ènella migliore forma dopo aver smaltito il grave infortunio muscolare subito il 15 maggio nella finale di Coppa Italia contro la Juventus, infortunio che lo ha costretto a saltare la trionfale finale europea di Dublino. Beffa doppia, perché il centrocampista ha dovuto rinunciare anche agli Europei. Ora l’Highlander nerazzurro, che non arriva dalle terre alte ma dai Paesi Bassi, è pronto a iniziare la sua nona stagione in maglia atalantina, l’ottava consecutiva.