La triste agonia del lago Pilato | C’è rimasta una pozzanghera

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ascoli, 25 luglio 2024 – Dalla sella delle Ciaule, tra Vettore e Redentore, gli “occhialoni” del (fu)diappaiono piuttosto come due pozzanghere nel mezzo di una pietraia arsa dal sole. La fotografia che pubblichiamo, che rappresentano perfettamente la crisi idrica, è stata scattata il 15 luglio da Michele Franchi, sindaco di Arquata del Tronto (Ascoli), e descrive meglio di tante parole l’dell’uniconaturale delle Marche, posto a poco meno di duemila metri, nel cuore della catena dei monti Sibillini, meta di escursionisti e appassionati di montagna. Da dieci giorni a questa parte le cose sono ulteriormente peggiorate. Assetato d’acqua (e della neve che in inverno non è caduta quasi mai), delnon resta quasi più nulla.