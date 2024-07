Io guadagno sei stipendi al mese Raul di Temptation Island ecco che lavoro fa il fidanzato di Martina

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024)è alle battute finali per tutte le coppie rimaste in gioco: come sarà finita per esempio tra? Dalle anticipazioni che circolano si capisce che tra i due è scattato sin addio definitivo. Anzi, lui starebbe attualmente frequentando un’altra ragazza e, a quanto si dice, è addirittura una delle tentatrici del programma, Nicole. E anche, sempre rimanendo nel campo dei rumor, pare aver iniziato una storia con il tentatore Carlo. Per avere una conferma ufficiale, però, il pubblico dovrà aspettare quantomeno la messa in onda dell’ultima puntata, in programma giovedì 25 luglio. Già la penultima è stata ricca di sorprese e colpi di scena. O di grazia per, che si è sfogato lanciando oggetti dopo gli ultimi video di. Leggi anche: “Chiamate il medico”.