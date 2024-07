Guardate cos’ha fatto Temptation Island Martina beccata dalla telecamera È successo mentre Filippo chiedeva il falò

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) Colpo di scena durante la quinta puntata di “”. La bomba nel villaggio è scoppiata dopo lo strano avvicinamento tra il tentatore Simone e la fidanzata Vittoria, arrivata nel villaggio insieme al fidanzato Alex. Dopo che nell’ultima puntata era stato Alex ad avvicinarsi in maniera decisa alla single Nicole, nella serata del 24 luglio i ruoli si sono ribaltati e Vittoria si è avvicinata molto pericolosamente al single Simone. Tutto è accaduto dopo un video in cui Alex confessa agli altri ragazzi: “Vittoria non ha problemi di nessun tipo, è mantenuta dal padre, lei doveva solo studiare e raggiungere i suoi obiettivi. Io ho dovuto superare la separazione dei miei genitori a 17 anni e tante altre cose”. A questo, poi, si aggiunge un secondo filmato del fidanzato Alex ancora con la single Nicole.