(Di giovedì 25 luglio 2024) Arezzo, 25 luglio 2024 – Undiè partito alla volta della capitale francese come preparatore fisico della nazionale di pallavolo maschile della Slovenia che, per la prima volta nella propria storia, ha ottenuto una qualificazione per i Giochi Olimpici dove debutterà domenica 28 luglio contro il Canada. In questo storico traguardo ha ricoperto un importante ruolo proprio l’che, con professionalità e passione, ha contribuito al percorso versocon la responsabilità di occuparsi di ambiti quali prevenzione degli infortuni, preparazione atletica enamento per la forza.