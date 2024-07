Francesco Paolantoni concorrente di Ballando con le Stelle 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 25 luglio 2024) Giorno di annunci per la diciannovesima edizione dicon le, in partenza su Rai1 sabato 28 settembre. Dopo l’ufficializzazione di Federica Nargi, i canali social del programma hanno svelato anche il secondodel talent show condotto da Milly Carlucci: si tratta di, nome che vi avevamo già anticipato nelle scorse settimane.con leufficiale Classe 1956, l’attore e comico non ha certo bisogno di presentazioni. Negli ultimi anni è uno dei volti fissi dell’intrattenimento Rai, con all’attivo partecipazioni in titoli di successo come Stasera tutto è possibile e Tale e Quale Show, dove è stato più volte in gara come “ripetente” insieme a Gabriele Cirilli. Di recente,ha anche lavorato con la stessa Milly Carlucci ne L’Acchiappatalenti.