Fatto curioso e inspiegabile La super pm del caso Yara nel mirino del Csm

(Di giovedì 25 luglio 2024) Non solo lo scontro tra innocentisti e colpevolisti, ma anche il Csm entra a gamba tesa sulGambirasio. Se la serie Netflix sul delitto della 13enne, per il quale è stato condannato all'ergastolo Massimo Bossetti, ha gettato ombre sulle indagini e le sentenze, ora neldel Consiglioiore della magistratura è finita la pm di Bergamo Letizia Ruggeri, indagata per presunto depistaggio a seguito della decisione di spostare 54 campioni biologici, con tracce miste di vittima e assassino, dal frigorifero dell'ospedale San Raffaele di Milano all'ufficio Corpi di reato del Tribunale di Bergamo. Un trasferimento autorizzato dopo le condanne e durato 12 giorni, durante i quali, secondo i difensori di Bossetti, l'interruzione della catena del freddo nelle provette conservate a 80 gradi sotto zero avrebbe deteriorato il Dna.