Disagi nelle vie dopo la pioggia | i casi spinosi

(Di giovedì 25 luglio 2024) La tanto desideratain grado di abbassare un po’ le temperature e rimpinguare l’acquedotto del Pescara (che resta però in grande difficoltà), ha creatoin alcune zone della città, in particolare in rua dei Filodrammatici dove ogni volta che piove, specie con una certa violenza, si creano situazioni dio che i residenti segnalano ripetutamente, ma invano. Nella giornata di martedì il tipico temporale estivo ha colpito Ascoli e in particolare la traversa di via delle Torri: ladel pomeriggio ha messo a dura prova i discendenti delle grondaie, che non essendo interrati, hanno dovuto smaltire una grande quantità di acqua in poco tempo. La nuova pavimentazione ha avuto difficoltà a gestire l’acqua piovana che, scendendo dai tetti, si è rapidamente accumulata ai lati della strada.