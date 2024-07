Dall’Ucraina all’IA tutti i dossier del G7 di Panetta e Giorgetti in Brasile

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il canovaccio è un po’ quello di Stresa, due mesi fa. Allora però, per la regia di Fabioe Giancarlo, erano convenuti sulle sponde del Lago Maggiore i sette ministri dell’Economia dei Paesi più industrializzati e i relativi governatori centrali. Due mesi dopo, sempre conpadroni di casa ma a Rio de Janeiro, i ministri delle Finanze sono sempre sette, ma nell’ambito del ben più articolato G20 finanziario, in programma fino al 26 luglio a Rio e che precede di qualche mese il G20 a presidenza brasiliana. Il ministro dell’Economia e il governatore della Banca d’Italia hanno infatti presieduto la riunione ristretta del G7 delle Finanze, in vista del più corposo appuntamento autunnale poc’anzi menzionato. Al tavolo ha partecipato, in collegamento, anche il ministro dell’economia ucraino, Sergii Marchenko.