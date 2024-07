Conte esclude Gaetano dal suo Napoli | la reazione dell’agente

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’agente dirivela chenon lo include nei piani del. Si cercano nuove destinazioni per il centrocampista azzurro. Calciomercatoverso l’addio, parla l’agente Una notizia significativa emerge dall’ambiente del: Antoniosembra aver deciso di non includere Gianlucanei suoi piani per la prossima stagione. L’informazione proviene dall’agente del giocatore, Mario Giuffredi, che ha rilasciato dichiarazioni importanti sul futuro del suo assistito. Intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss, Giuffredi ha affermato: “Da pochi giorni abbiamo saputo qual è la scelta del mister e stiamo lavorando per dare una definizione di una possibile destinazione”. Queste parole suggeriscono cheintende rimodellare il centrocampo azzurro secondo le proprie esigenze tattiche.