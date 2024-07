Concessioni balneari Toscana vara legge regionale

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 25 luglio 2024), il Consigliodella, presidente Antonio Mazzeo, ha approvato, su proposta della giunta, una nuova norma che introduce importanti modifiche alla31/2016 in materia didemaniali marittime. Introducendo due principi che prevedono migliori condizioni per la partecipazione alle procedure comparative per il rilascio dellea favore delle di micro, piccole e medie imprese turistico-ricreative operanti in ambito demaniale marittimo, e nel contempo tutelando le condizioni per favorire il riconoscimento dei caratteri identitari e distintivi del sistema turistico e balneare delle coste della