Catania donna di 38 anni trovata impiccata in bagno | dubbi sul suicidio

(Di giovedì 25 luglio 2024) Unadi 38è statain una casa a Fondachello, frazione di Mascali, in provincia di. Il ritrovamento risale a ieri, mercoledì 24 luglio, ma non è scontato che si sia trattato di un: la Procura etnea non esclude nessuna ipotesi e ha disposto l’autopsia per accertare le esatte cause del decesso. La vittima – sposata e madre di due figli – è statacon un indumento intorno al collo agganciato a un appendiabiti neldella casa di villeggiatura che aveva affittato con il marito. Secondo quanto riferito dall’emittente locale Rei Tv, il medico legale avrebbe rilevato elementi che porterebbero a escludere il gesto volontario: sul corpo della, infatti, ci sarebbero vaste ecchimosi che non sarebbero compatibili con la morte per impiccagione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Giarre.