Berrettini-Moreno de Alboran in tv oggi | orario canale e diretta streaming Atp Kitzbuhel 2024

(Di giovedì 25 luglio 2024) Matteoaffronterà Nicolasdeai quarti di finale dell’Atp 250 di, torneo sulla terra rossa austriaca. L’azzurro ha sconfitto Pavel Kotov all’esordio e Alejandro Tabilo al secondo turno, entrambe le volte concludendo le sfide tramite due tie-break: il romano è in un ottimo momento di forma nonché in fiducia dopo il recente trionfo a Gstaad. Lo statunitense, invece, avversario del classe ’96, si presenta con la spensieratezza dell’outsider dopo aver eliminato Lukas Neumayer al secondo turno, uno dei beniamini di casa.favorito per un posto in semifinale sul rosso d’Austria. PROGRAMMA, ORARI E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Il match tradeandrà in scena, giovedì 25 luglio, come secondo evento sul Campo Centrale a partire dalle ore 11.00 (dopo Seyboth Wild-Hanfmann), non prima delle ore 12.