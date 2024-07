Banca centrale cinese lima al 23% i tassi Mlf a un anno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Laha sorpreso i mercati conducendo, per la seconda volta questa settimana, un'operazione non programmata ditura sui prestiti connettamente più bassi, negli sforzi per fornire stimoli a sostegno di un'economia in difficoltà. Dopo la sforbiciata del 22 luglio di 10 punti base al prime rate Lpr a uno e a 5 anni, la Pboc ha emesso 200 miliardi di yuan (27,5 miliardi di dollari) in prestiti a unal 2,3% nell'ambito della linea di prestiti a medio termine (Mlf), in calo di 20 punti base. L'istituto ha immesso nei mercati 235,1 miliardi di yuan con pronti contro termine a 7 giorni all'1,7% dall'1,8%. Il taglio al tasso Mlf, che è quello con il quale lapresta denaro alle istituzioni finanziarie, è il primo in quasi unmentre Pechino tenta di fornire stimolare alla crescita economica in fase di stallo.