Amichevole 2024 Cagliari-Como 1-3 | tabellino e chi ha segnato i gol

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ilbatte il3-1 nel testdi Chatillon in questa pre-season/2025.Altra vittoria importante per gli uomini di Fabregas, che dopo aver sconfitto cinque giorni fa il Las Palmas in Spagna partono con il piede giusto anche in questa seconda fase di ritiro estivo. Un ottimo 3-1 per battere il nuovotargato Davide Nicola, che sbaglia troppo in disimpegno e viene puntualmente punito dalla squadra avversaria. Sblocca le marcature Patrick Cutrone, che ruba palla sulla trequarti e poi supera Scuffet; pochi minuti dopo succede la stessa cosa ed è Andrea Belotti a trovare il gol del raddoppio. La compagine sarda fatica a trovare spazi, ma sul finire del primo tempo in mischia trova con Deiola il gol che accorcia le distanze.