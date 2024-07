Alessia e Lino di Temptation Island un mese dopo | sono tornati insieme?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024)stati la coppia di2024 che ha fatto più discutere in assoluto. Lei ha visto decine di video sul fidanzato che si stava avvicinando sempre di più alla tentatrice Maika, mentre lui non ha avuto alcuna notizia in merito ad atteggiamenti particolari della fidanzata con i ragazzi single del villaggio delle fidanzate. Insomma, quella diè la tipica storia da: lui totalmente incapace di relazionarsi in modo maturo e adulto e lei che si lamenta, ma continua a subire. Durante le ultime due puntate del reality show condotto da Filippo Bisciglia abbiamo assistito a due falò di confronto anticipato fra loro: il primo, arrivatoben quattro rifiuti da parte di, ha vistolasciare il fidanzato, mentre il secondo, chiesto – ironia della sorte – dallo stesso, ha visto lei rifiutare di tornare con lui.