Vuelta 2024 in dubbio Roglic a causa della frattura di una vertebra

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 luglio- I 'magnifici 4' del Tour de Franceormai in archivio primatappa 13 avevano perso un pezzo: nessuno tra Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel, che avrebbero composto il podio finale in quest'ordine, bensì Primoz, uno che con la Grande Boucle ha qualche conto in sospeso bello grosso. Colpacaduta, tra l'altro la seconda di fila, occorsa nella frazione precedente, quella che all'apparenza avevanoto botte, escoriazioni e ferite ma nessuna: apparenza smentita da ulteriori accertamenti che hanno invece evidenziato unaL3. I dettagli A dichiararlo è stato proprio lo sloveno tramite un post su Instagram.