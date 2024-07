Violenta lite in San Michele | Daspo urbano per tre giovani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Lucca, 24 luglio 2024 – La Polizia di Stato ha denunciato due cittadini marocchini di 17 e 22 anni per aggressione ad un concittadino di 32 anni. Il fatto è avvenuto sul sagrato della chiesa di San, zona ormai nota alle forze dell'ordine, che ieri sera, intorno alle ore 23, stavano facendo i controlli. Dopo la, una volta riportata la calma, i tre sono stati accompagnati in Questura dove i piùsono stati denunciati a piede libero. Il minorenne è stato riaffidato alla struttura di accoglienza nella quale era già residente. Il 32 enne, che ha riportato 15 giorni di prognosi per le lesioni subite, è invece stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Per tutti e tre è scattato il Dacur del Questore da Piazza Sane dalle vie limitrofe.