Via libera al Polo Logistico esulta il Centrodestra

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Da oggi è ufficiale : ildi valle Ufita sarà finanziato con i fondi Fesr all’esito dello studio di fattibilità di Rfi. Si tratta di un’area intermodale per le merci, servente l’importante area Zes, a latere dell’infrastruttura ferroviaria della Napoli-Bari. Il Valore dell’investimento, fortemente voluto dal territorio, è di circa 120 milioni di euro. L’inizio dei lavori è previsto nel 2026 – così il deputato del Centro Destra Gianfranco Rotondi in una nota – Sento il dovere di ringraziare i ministri Salvini e Piantedosi per aver accolto le sollecitazioni dell’intera provincia irpina. Questa opera cambierà profondamente il futuro di valle Ufita e dell’intera provincia di Avellino”. “Appena comunicata la notizia dell’accordo per finanziare l’opera con i fondi FESR per 120 milioni di euro.