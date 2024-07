Un amore in Cornovaglia la recensione | una gradevole storia romantica

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La protagonista di Uninè un'insegnante, vittima di attacchi d'ansia, che si reca in Inghilterra per realizzare le ultime volontà materne, ignara che quel viaggio le cambierà la vita. Su Rai1 e RaiPlay. Joselyn Lambert è un'insegnante universitaria che si impegna duramente per raggiungere i suoi obiettivi professionali, nonostante conviva sin da quando era bambina con frequenti attacchi di ansia per i quali è in cura. Un giorno scopre che il suo articolo di ricerca viene respinto e con esso, forse, la possibilità di ottenere una promozione. Avendo due settimane di tempo a disposizione per ripresentare il lavoro, decide di fare un viaggio inaspettato a Cornwell, un soggiorno che sua madre aveva programmato per lei un anno prima, prima della sua tragica morte. Come giù sottolinea il titolo italiano Unin