Trovata morta in casa l’anziana scomparsa

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoTragico epilogo per Antonietta Arcuri, la 76enne di cui è stata denunciata lalo scorso 13 luglio. La donna è statapriva di vita nella sua abitazione in via Scoglio del Tonno, seppellita sotto a un cumulo di rifiuti. Da quanto si apprende infatti,, accumulatrice seriale, con un carrello raccattava oggetti trovati in città. La scoperta è avvenuta oggi e i militari dell’Arma con l’ausilio dei vigili del fuoco, hanno dovuto sgomberare l’appartamento dai rifiuti per portare via il corpo. Sulle cause del decesso sono in corso indagini.L'articoloinproviene da Tarantini Time Quotidiano.