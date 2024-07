Stadio della Roma procede il progetto a Pietralata

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Veloccia: “Lavoro continua positivamente” In una nota ufficiale, l’Assessore all’Urbanistica diCapitale, Maurizio Veloccia, ha riferito sull’andamento positivo delper il nuovo. “L’incontro tra Ryan Friedkin, Lina Souloukou, i progettistiA.S.e il Sindaco Roberto Gualtieri è stato molto costruttivo. Ci hanno mostrato il nuovoche sorgerà a: unambizioso che si lega all’immaginecittà e richiama l’architettura dell’antica, con una curva sud che sarà tra le più grandi al mondo proprio per celebrare il grande rapportosquadra con i suoi tifosi”. L’assessore ha inoltre evidenziato l’importanza del confronto sugli aspetti tecnici, concordando la ripresa dei tavoli di lavoro a partire da settembre per approfondire tutte le questioni ancora aperte.