Spaccate e furti nei negozi del centro Confesercenti | Subito interventi

(Di mercoledì 24 luglio 2024) di Francesco Tozzi Non accenna a placarsi il clima di insicurezza e preoccupazione per via delleavvenute negli esercizi commerciali Valdarno. Dopo la presa di posizione di Mantovani per Confcommercio e in attesa che la collaborazione tra amministrazione comunale e forze dell’ordine dia i propri frutti, stavolta a prendere la parola è. "Chiediamorisolutivi e immediati. Le attività commerciali nei centri storici dei nostri paesi rappresentano un presidio a favore anche della sicurezza ed hanno necessità di essere rassicurati e tutelati" è il grido d’allarme di Simona Ferrini, presidente diValdarno, alla luce degli ultimi raid. Secondo l’associazione di categoria ianti temono di finire vittima del ladro di professione, che avrebbe obbligo di dimora all’ex Hotel River.