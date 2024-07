Simboli e significati del make up alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Manca sempre meno2024. I Giochi Olimpici stanno per iniziare a Parigi – la cerimonia di apertura si terrà il 26 luglio – e si preparano a essere i più belli della storia. E questo non solo per il talento delle atlete in gara, ma anche per i loro beauty look, che da sempre attirano l’attenzione e dettano tendenze. Acconciature capelli, trucco e manicure saranno come sempre sotto i riflettori. D’altronde, l’investimento dei beauty brand in questo evento sportivo è sempre maggiore – basti pensare alla partnership speciale con Fenty Beauty, il brand di bellezza di Rihanna. Da sempre, infatti, la bellezza e il trucco hanno un ruolo cruciale ai Giochi Olimpici. In attesa delle2024, capiamo perché.