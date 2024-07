Sei titoli toscani per la Chimera Nuoto ai Campionati Regionali Estivi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Arezzo, 24 luglio 2024 – Seiper laaidelle categorie Juniores e Cadetti. La manifestazione è andata in scena a Livorno e ha riunito i migliori nuotatori di società di tutta la Toscana che, nel corso della stagione, erano riusciti a conseguire le qualificazioni nelle diverse specialità, con la squadra aretina che ha schierato dodici ragazzi e ragazze che hanno centrato ottimi piazzamenti e positivi risultati cronometrici. Laha festeggiato sei ori, sei argenti e tre bronzi, per un bilancio complessivo di quindici medaglie che rappresentano un buon biglietto da visita in vista deiItalianiin programma da lunedì 5 agosto a Roma.