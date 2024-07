Scienziati scoprono il Flip Switch nelle cellule grasse per bruciare più calorie

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La lotta contro l’obesità e le malattie metaboliche potrebbe aver trovato un nuovo potente alleato grazie a una scoperta rivoluzionaria effettuata dai ricercatori della University of California, San Francisco (UCSF). Glihanno identificato un meccanismo, descritto come un “”, che permette di trasformare lebianche inbeige, aumentando così il metabolismo e la capacità di. È la migliore dieta al mondo per dimagrire e per la salute La scoperta della proteina KLF15 Al centro di questa scoperta c’è una proteina chiamata KLF15, che gioca un ruolo cruciale nel mantenimento delle proprietà dellebianche. Lebianche sono il tipo di grasso più abbondante nel corpo umano e sono note per immagazzinare, contribuendo all’accumulo di peso e all’obesità.