Sara incalza Roma | Le mie proposte a Santanchè

(Di mercoledì 24 luglio 2024) "Con la ministra Daniela Santanché, pur nell’inevitabile differenza di posizioni, c’è stato un incontro interlocutorio ma cordiale e, spero, costruttivo per il futuro". Un futuro prossimo (che il tempo è tiranno), almeno negli auspici della neosindacaFunaro, che al pronti via del suo governo cittadino ha (ri)preso di petto la questione degli affitti brevi che negli ultimi anni hanno drogato fino allo stordimento il mercato immobiliare fiorentino in un inevitabile meccanismo di addizione turistica e sottrazione del ceto medio fiorentino.