Parigi 2024 chi canterà alla cerimonia? Emergono dettagli

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Iin vista delladi giovedì Cresce l’attesa per ladi apertura delle Olimpiadi di, prevista per giovedì. Sarà la prima non in un palazzetto, ma all’aperto, lungo la Senna. Stando alle ultime indiscrezioni asono arrivate Céline Dion e Lady Gaga. La prima sarebbe un vero e proprio ospite d’eccezione ospite delladi apertura dei Giochi didopo il racconto della malattia cronica che l’ha colpita. L’artista non canta in pubblico da 4 anni. La Dion, come spiega Ansa, è arrivata in Francia con il suo jet privato a Los Angeles ed è andata al “Palace” esclusivo in cui risiede. Domani dovrebbe fare delle prove e andare in un celebre atelier per la prova abito. Céline Dion avrà un ruolo tutto da scoprire nello show ideato da Thomas Jolly, ma si pensa che potrebbe intonare “L’Hymne à l’amour” di Edith Piaf.