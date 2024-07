Olimpiadi made in ’Bo’ Da Rossi a Fantini e Samele si va a caccia di medaglie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Un bel gruppo in partenza per Parigi. Un bel gruppo nel quale ci sono tante individualità che sanno come si fa a vincere. Dietro l’angolo ci sono i Giochi Olimpici di Parigi 2024, la comitiva delle Due Torri è numerosa, colorata, decisa. Perché ci sono i ragazze e ragazzi che sono nati qui, ma c’è anche chi - come Gigio i Carabinieri - ha scelto Bologna per un percorso professionale e sportivo. Ragazzi che sanno come si vince a partire proprio da Gigi. Il portacolori della Virtus a Tokyo 2020 ha vinto dued’argento. Una medaglia l’aveva vinta anche a Londra: perché non calare un tris? Peccato solo che a Parigi non ci sia anche il più giovane Matteo Neri, che avrebbe meritato maggiore fortuna e più considerazione dopo un lungo percorso riabilitativo legato a un infortunio subito al ginocchio, difendendo l’onore e il prestigio dell’Italia.