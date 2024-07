Olimpiadi follia totale in Argentina-Marocco | pareggio al 106esimo e gara sospesa Riprende a porte chiuse e il gol viene annullato dal Var

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Non poteva esserci esordio peggiore per Parigi 2024 e per il torneo olimpico di calcio. Prima partita in programma a Saint–Étienne: di fronte. Fin che lo spettacolo riguarda il pallone, il protagonista assoluto è il marocchino Rahimi, autore di una doppietta al 45’+2? e al 51? su rigore. L’Albiceleste reagisce con la rete di Giuliano Simeone, il più giovane dei figli del Cholo, al 68esimo. Fin qui la cronaca di una gradevole partita di calcio. Poi il finale che rasenta lapiù. Per ricostruirlo bisogna procedere con ordine. Gli italiani ina Parigi 2024: tutti gli azzurri qualificati in ogni disciplinaParigi 2024, dove vederle in tv e streaming La guida A causa di perdite di tempo e infortuni, il recupero della partita assume i contorni di un tempo supplementare.