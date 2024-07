Milan rivoluzione in difesa | la cessione di Thiaw finanzia tre colpi

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ilprepara unain. La partenza di(al Newcastle) puòre trein entrata. Sta per entrare nel vivo il mercato estivo del, fin qui caratterizzato soltanto dall’arrivo di Alvaro Morata e dalle partenze di Jan-Carlo Simic, Mattia Caldara e Simon Kjaer. Il reparto difensivo, a breve, rischia di perdere pure Malickfinito nel mirino del Newcastle. L’eventuale partenza del tedesco porterà in dote tra i 30 e i 40 milioni che andranno are trein entrata destinati a far sorridere Paulo Fonseca. Malickpuò trasferirsi al Newcastle (LaPresse) – Serieanews.comA prendere il posto di, salvo sorprese, sarà Strahinja Pavlovic intenzionato a lasciare subito il Salisburgo. Già trovato l’accordo con il 23enne, sulla base di un quinquennale da 1.5 milioni.