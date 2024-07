Mercato Roma | domani l' ultima di Dahl in Svezia poi l' approdo alla Roma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024)24 luglio 2024 - Il matrimonio tra lae Samuelsi farà. Il ragazzo svedese classe 2003 è di proprietà del Djugardens e con la formazione scandinava ha già cominciato la propria stagione: delle quindici giornate di Allesvenskan giocate fin qui è sceso in campo in 14 edebutterà nella stagione di Conference League. Proprio in virtù di questo impegno la fumata bianca decisiva della trattativa è slittata di qualche ora: solo un contrattempo, non un ostacoloconcretizzazione definitiva dell'affare. L'accordo tra i due club è totale: il giocatore passerà in Italia con la formula del trasferimento a titolo definitivo, con i giallorossi che verseranno 4 milioni euro di parte fissa più bonus per un'operazione dal valore complessivo di 5,5 milioni di euro, con aggiunta anche una percentuale sulla futura rivendita del calciatore.