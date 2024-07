Memorial per Max Biondi la sorella Elisabetta | Dal dolore all’amore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) ’Dal’ è la sentita espressione con cui Mariarappresenta ilestivo di suo fratello Massimiliano, tragicamente scomparso nelle acque del Ticino il 13 luglio del 1997 a soli 30 anni di età. Il suo corpo fu restituito dal fiume dopo un anno. L’impostazione del, a cui collabora l’assessorato comunale alla cultura, prevede l’illustrazione dei progetti realizzati per onorare il manager Massimiliano. In particolare, l’intitolazione a lui della scuola di Ruhengeri, in Ruwanda, grazie alla sinergia instaurata con Don Oreste Habiyambere che ha fondato una struttura per aiutare i ragazzi vittime di incidenti nel percorso di 22 chilometri che fanno a piedi ogni giorno per recarsi a scuola. Attualmente la struttura conta 407 alunni: più 15 membri dello staff.