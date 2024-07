Lecce sconfitto dal Galatasaray finisce 2-1 a Linz | tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Un buonesceper 2-1 contro ilnell’amichevole di prestigio di. La rete di Gaspar non basta ai giallorossi per evitare il ko contro i turchi, che si sono portati sul 2-0 nel primo tempo grazie ai gol di Ziyech e Zaha. La prima occasione è del. Krstovic attacca la profondità e rientra sul sinistro ma il suo tiro sfiora solo il palo alla destra dell’eterno Muslera. Due minuti dopo la formazione turca punisce la prima sbavatura dei giallorossi. Dorgu in uscita dal basso regala palla a Ziyech che entra in area, prende la mira e non lascia scampo a Falcone col piede mancino. Al 15? il Gala sfiora il raddoppio. Batshuayi a tu per tu con Falcone viene murato, mentre sulla conclusione a botta sicura di Zaha c’è la deviazione provvidenziale in corner di Gallo. Il 2-0 però è solo rimandata.