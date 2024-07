Il ritorno di Céline Dion dopo 4 anni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024)sembra pronta a tornare sul palco, questa volta durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di venerdì. Sarà la sua prima esibizioneil ritiro dovuto alla sindrome della persona rigida, diagnosticata nel dicembre 2022.settimane di interrogativi, alla luce del suo stato di salute per la malattia cronica che l’ha colpita,– ospite d’eccezione della cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi 2024 – è sbarcata nella Ville Lumière. La cantante – giunta in Francia con il suo jet privato decollato da Los Angeles – avrà un ruolo tutto da scoprire nella cerimonia d’apertura dei Giochi di Parigi di venerdì; potrebbe eseguire L’Hymne à l’amour di Edith Piaf.non canta in pubblico da oltre 4e la sua ultima tournée è stata annullata.