Il confronto che attende l’America fra la democrazia liberale e il golpe distillato

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La giustizia, si dice, è lenta, ma arriva. Correggerei: in linea di massima, la giustizia è lentissima, e non arriva. Preferisco attribuire la lentezza, svantaggio e pregio, alla. Ieri ne ho trovato una prova, leggendo e guardando un servizio (sul Post) che insegnava come si pronuncia il nome di Kamala Harris. Né Kàmala, né Kamàla, ma Kòmala. Kòmala Harris. Io stesso, che sono un maniaco e approfitto senza riserve dei siti specializzati per imparare “come si pronuncia” qualunque cosa – e come la pronuncia una scozzese, un ucraino, un gallese, una russa di Rostov, uno di Londra e una di Manila, una meraviglia – non avevo ancora imparato. Così ho scoperto che Kamala (pron.