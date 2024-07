Gigi D’Alessio aggiunte nuove date per il tour nei palasport

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2024)raddoppia la data di Roma e aggiunge quella di Bari alneidel prossimo inverno Continua a moltiplicarsi il calendario dei concerti diconper soddisfare le richieste dei tanti fan di tutta Italia anche per ilinvernale: oltre agli appuntamenti già in programma, l’artista annuncia il raddoppio al Palazzetto dello Sport di Roma il 12 novembre, che si aggiunge al live del 13 novembre, e la tappa al Palaflorio di Bari il 22 novembre. I biglietti per lesono su TicketOne e nei punti vendita abituali. I nuovi concerti arricchiscono il già fitto viaggio on stage diche ha da poco annunciato anche uno straordinario ritorno a Napoli in programma il 2 giugno 2025 allo Stadio Diego Armando Maradona dove si esibirà per la sesta volta in carriera.