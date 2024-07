Festa a Saint Tropez | Cosa ci faceva Fedez vicino a Camila Cabello

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Come prevedibile questa è un’estate all’insegna del gossip per, che dopo la separazione da Chiara Ferragni è stato avvistato con diverse ragazze. Poco fa Dagospia ha lanciato un’indiscrezione che riguarda proprio il rapper di Vorrei ma Non Posto, che durante unapare sia stato vistoa una star internazionale. Secondo il giornalista Ivan Rota durante il Summer Gala by Gala One al Golf Club Federico ha passato del tempo anche con. “ci? La cantante di Don’t Go Yet” , che era in vacanza in Italia, ha voluto dedicare al nostro paese più di un post d’amore. Prima un insieme di immagini con un sintetico “Ti amo Italia”. E poi: ‘Amalfi, Napoli, Italia’, il tuo cibo, la tua lingua, la tua gente, la tua terra, la tua musica, le tue nonne! Sono innamorata.