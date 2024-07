Crollo Scampia Nappi Lega | da Comune drammatica gestione del patrimonio immobiliare

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024)“È il momento del cordoglio per le vittime, della vicinanza ai loro familiari, a tutte le persone coinvolte nel” “È il momento del cordoglio per le vittime, della vicinanza ai loro familiari, a tutte le persone coinvolte nel, e della preghiera per le bimbe che lottano tra la vita e la morte, con la speranza che possano salvarsi. Ringraziamo le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per il tempestivo intervento nel portare soccorso”. Cosi ha esordito in unanota inviata ieri in redazione Severino, capogruppo dellanel Consiglio regionale della Campania e commissario cittadino del partito a Napoli. “Allo stesso tempo, però, bisogna interrogarsi sulle responsabilità e le cause per l’ennesima tragedia annunciata.