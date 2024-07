Covid previsioni autunno | Vaia lancia l’appello la situazione attuale

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Dopo quattro anni ilcontinua a far parlare di sé: leper l’di, laIn un periodo in cui il-19 sembra non voler dare tregua, le parole di Francesco, direttore della Prevenzione del ministero della Salute, suonano come un faro nella nebbia per molti italiani. In una recente intervista rilasciata a ‘La Stampa’,ha offerto una panoramica sullae sulle prospettive future riguardanti la gestione della pandemia nel nostro Paese.per l’– notizie.comha esordito tranquillizzando la popolazione sul recente rialzo dei casi di-19 in Italia, sottolineando che “non deve assolutamente allarmarci”. Ha poi ribadito che “la stagione degli obblighi è finita”, facendo riferimento alle misure restrittive imposte durante i momenti più critici della pandemia.