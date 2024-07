Carceri | Mattarella ‘condizioni strazianti non possono diventare palestra criminale’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “Vi è un tema che sempre più richiede vera attenzione: quello della situazione nelle. Non ho bisogno di spendere grandi parole di principio: basta ricordare le decine di suicidi, in poco più dei sei mesi, quest?anno. Ma vorrei condividere una lettera che ho ricevuto ?per il tramite del Garante di quel territorio- da alcuni detenuti di un carcere di Brescia: la descrizione è straziante. Condizioni angosciose agli occhi di chiunque abbia sensibilità e coscienza. Indecorose per un Paese civile, qual è ?e deve essere- l?Italia”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, durante la cerimonia del Ventaglio.“Il carcere -ha ricordato il Capo dello Stato- non può essere il luogo in cui si perde ogni speranza, Non va trasformato incriminale.