Calciomercato Triestina dal Benfica arriva l’esterno Thordarson | i dettagli

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Altro colpo internazionale diper lache si aggiudica le prestazioni di un giovanissimo islandese, Stigur, reduce da due stagioni nelle giovanili del, e che vanta otto presenze con una rete con l’Under 17 del suo paese. Il comunicato del club “USCalcio è lieta di comunicare l’acquisizione delislandese Stigur, classe 2006,dala titolo definitivo e si è legato allacon un accordo di durata triennale. Nonostante la giovane età, nel suo curriculum può vantare scudetto e coppa nazionale ottenuti in patria con la maglia del Vikingur nel 2022, prima dell’approdo ai biancorossi lusitani, nei quali ha maturato esperienza con la formazione Under 19. Ha inoltre fin qui totalizzato 13 presenze e quattro reti con le nazionali giovanili islandesi Under 15, 16 e 17.