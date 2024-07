Al Pionta tornano gli eventi di Psycho Hill

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Arezzo, 24 luglio 2024 – Venerdì 26 e sabato 27 luglio al Parco Colle deldi Arezzo (ingresso lato Via Masaccio) ci aspettano due serate di Concerti e Dj Set Infuocati nel festival organizzato dallaAPS (associazione nata dalla volontà di un gruppo di amici accomunati dal desiderio di promuovere e diffondere socialità, cultura e aggregazione sociale a 360°, spinti dalla comune passione per la musica e le Arti che le ruotano attorno), alla sua seconda edizione. Sul palco The Peawees, Latte+, Pessimo Stato, Kick’Em Jenny, Farmacia Comunale e Boogie Spiders.