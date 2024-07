Yorke invia un avvertimento a Ten Hag sul nuovo capitolo di Sancho

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 23 luglio 2024) 2024-07-23 18:13:58 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. L’ex attaccante del Manchester United Dwightha rivolto unall’allenatore Erik ten Hag in merito al ritorno dell’ala Jadonha trascorso gli ultimi sei mesi in prestito al Borussia Dortmund, dove ha raggiunto la finale di Champions League ma ha perso contro il Real Madrid a Wembley. La sua prima uscita dal club fu fomentata da una discussione pubblica con l’allenatore, il quale, dopo una partita, affermò chenon era abbastanza in forma per giocare. Il nazionale inglese ha risposto sui social media, negando le accuse, che hanno costrettoad allenarsi da solo. Ha fatto una buona impressione in Germania e da allora è stato accolto a braccia aperte a Carrington da Ten Hag, ma non tutti approvano la decisione dell’olandese.